MMO'dan kombi bakım uyarısı

YOZGAT (AA) - Yozgat Makine Mühendisleri Odası (MMO) Yozgat İl Temsilcisi Tahir Demirel, kombi bakımı konusunda vatandaşları uyardı.

Havaların soğumaya başlamasıyla kombi kullanımlarının başladığını belirten Demirel, kombiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmak için mutlaka bakımının yaptırılması gerektiğini söyledi.

Demirel, yapılan kombi bakımlarının yakıt tüketimini azaltacağını anlatarak, "Kombi bakımı sırasında filtre temizliği önem taşımaktadır. Filtre temizlenmediği zaman sıcaklığı 50 dereceye ayarladığınızda radyatöre giden sıcaklıkta aynı dereceyi bulamazsınız, bu da kombinin daha fazla yakıt tüketmesine sebep olmaktadır. Bakımlarda fanların temizlenmesi de gerekmektedir. Çünkü fan zamanla toz aldığı için balans yapar, bu balans da bozulmalara sebep olur." dedi.

Kullanıcıların kombi bakımlarını kendi başlarına yapamayacağına değinen Demirel, "Bakım işlemlerinin yetkili servis ve uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Çünkü gaz, yanlış kullanıldığı zaman tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

