MMO Yozgat İl Temsilciliği iftar yemeği verdi

YOZGAT (AA) - Makine Mühendisleri Odası (MMO) Yozgat İl Temsilciliği tarafından iftar yemeği verildi.



Yozgat'ta çalışan makine mühendisleri, MMO İl Temsilciliğince kentteki bir otelde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

MMO Yozgat İl Temsilcisi Tahir Demirel, iftarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran sonrasında yeni bir yönetim şekline kavuşacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk-İslam medeniyetinin fertleri olarak bizlere düşen görev, kişisel hesaplardan kurtulup Çanakkale'de, Sakarya'da ve son olarak 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de ben yerine biz deyip farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birlikte, sermaye güçlerin iç ve dış taşeronlarla üzerimize oynadığı oyunu bozduysak. Şuurlu bir şekilde Türk-İslam medeniyetine sıkıca sarılıp çok çalışmaya devam etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın bereketinden istifade ederek insanlık için hem çalışmalı hem de dua etmeliyiz."

Yemeğe, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile AK Parti ve MHP milletvekili adayları da katıldı.