Mlletvekili Ağralı, Karapınar'ı ziyaret etti

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Karapınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağralı, birtakım ziyaretlerde esnafın istek ve şikayetlerini dinledi.

Ülkenin zor dönemden geçtiğini ancak bunu el birliği ile atatacaklarına inandıklarını belirten Ağralı, birlik ve beraberlik devam ettiği sürece kimsenin ülke üzerindeki amaçlarına ulaşamayacağını söyledi.

Türkiye'nin her alanda güçlenmesinin bazı ülkeleri rahatsız ettiğini kaydeden Ağralı, "Gezi olayları, paralel örgütlenme ile gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet gibi devletin tüm kılcal damarlarına sızan terör örgütü FETÖ/PDY, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte gerçek yüzünü Aralık 2013'te gösterdi. Şimdi de ekonomik anlamda ülkemize zarar vermeye çalışıyor. Ancak. Bu hedeflerine asla ulaşamayacaklar." dedi.

Ağralı, daha sonra Karapınar Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret etti.

Ziyarette Ağralı'ya AK Parti İl Başlan Yardımcısı Yaşar Köklü, Karapınar Belediye Başkan Vekili Emre Özsoy ile AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan eşlik etti.

