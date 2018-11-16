MKEK'den güvenlik güçlerine silah sevkiyatı

KIRIKKALE (AA) - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere 7 bin 650 piyade tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, MKEK Silah Fabrikası'ndaki törende yaptığı konuşmada, silah ve mühimmatın MKEK'nin işi olduğunu söyledi.

Duvarlarına ve işçilerin kalplerine kadar sinmiş tecrübelerinin olduğunu vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

"Bunu hiç kimse inkar edemez. Milli piyade tüfeği MPT-76'yı yaptıktan sonra kısa süre içerisinde MPT-55'i çıkardık. Bu öyle kolay bir şey değil. Bu işi bilen özel firmalar dahi yeni bir silahı çıkarttıkları zaman çok ciddi araştırmalar yaparak çıkartıyorlar. MKEK'nin farkı bu. Bizden bir şey istendiği zaman biz onu hakkıyla yerine getiririz. MKEK'nin yıllardır yeniden yapılanması söz konusu. Biz bunu bekliyoruz ve hak ediyoruz. Büyüklerimiz bunu bu sefer ciddi düşünüyorlar. Çok detaylı bir bilgim yok ama bu sefer MKEK için çok ciddi çalışma yapıldığını biliyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur."

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu da bugün üretimini yaptıkları silahları teslim etmek üzere yola çıkaracaklarını belirterek, 2018'de MPT-76, MPT-55, KNT-76, Bora-12 ve MP-5 silahlarından 40 bin adet teslim ettiklerini bildirdi.

Bugün de Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere 7 bin 650 adet MPT-76, MPT-55 ve MP-5'in sevkiyatını yapacaklarını aktaran Ocakcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar 10 bin 350 adet silahı da göndereceğiz. Silah Fabrikası olarak yaptığımız ürünlerin sağlam ve kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. Son günlerde bu silahları yapmak için gayret gösteren özel firmalar var. Bu firmalar sadece kar amacı gütmektedirler. Bizler yaptığımız silahın karını zararını düşünmeyiz. Sağlam ve kaliteli bir şekilde teslimini düşünürüz. MKEK ile özel firmalar arasındaki fark budur. MKEK Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk sanayisinin bel kemiğidir. Sanayimizin öğretmenidir. Burada yetişen insanlarımız yan sanayilerde rahatça iş bulmaktadır. MKEK bir okuldur. 2019 yılı itibarıyla da inşallah 33 bin 500 adet MPT-76 silahının üretimi yapılacak. Bunun dışında ihtiyaca göre sipariş artabilir. Silahlarımız dünya çapında bir üne kavuştu."

Konuşmaların ardından 5 tır dolusu silah, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.