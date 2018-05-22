MKEK ve TÜBİTAK SAGE arasında işbirliği

KIRIKKALE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "2002 yılında yaklaşık yüzde 20'ler mertebesinde olan savunma sanayisindeki yerlilik oranını, bugün yüzde 65'lere taşıdık. Her türlü kara savunma aracını kendi imkanlarımızla tasarlamayı ve üretmeyi başardık. Karada, havada ve denizde yerli ve milli olmaya yemin ettik." dedi.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen "ARGE Projeleri İmza Töreni"nde konuşan Bakan Özlü, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Özlü, MKEK ve TÜBİTAK'ın ortak yürüttüğü projelerin ülkenin stratejik çıkarları açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin köklü kurumlarının el ele vermiş olmaları, teknoloji odaklı büyüyen savunma sanayimiz için ilham vericidir. Bugün sözleşmeleri imzalanacak olan projelerin her biri Türk savunma sanayisinin ulaştığı yüksek teknolojiyi göstermektedir. Milli savunmamız, yeni teknolojik ürünler ve yerli sistemlerle güçlenmeye devam edecek. Savunma sanayimiz yüksek teknolojisi yoğun bir sanayidir. Araştırma, geliştirmeye ve inovasyona en fazla ihtiyaç duyulan sanayi alanlarının başında savunma sanayi gelir. Bu anlamda TÜBİTAK gibi köklü bir bilim kurumunun bilgisini, tecrübesini ve insan kaynağını savunma sanayimiz için seferber etmiş olması ülkemiz için büyük bir kazanımdır."

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını dile getiren Özlü, yaşanılan kadim coğrafyanın "su uyur, düşman uyumaz" gerçeğini defalarca öğrettiğini bildirdi.

Bakan Özlü, bu nedenle güçlü bir savunma sanayinin ülkenin istikbali için olmazsa olmazı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her daim uyanık ve dinamik savunma sanayi için ülkemizin bütün kaynaklarını seferber ediyoruz. Bakanlık olarak savunma sanayimizin güçlenmesi için bu sürece katkı vermeye çalışacağız. Savunma sanayinde parolamız teknolojik üstünlüktür. Bunu yaparken yerli ve milli bir politikayı benimsiyoruz. Son 15 yılda başta savunma sanayimiz olmak üzere birçok sektörde yerlilik oranımızı istikrarlı bir biçimde artırdık. 2002 yılında yaklaşık yüzde 20'ler mertebesinde olan savunma sanayisindeki yerlilik oranını, bugün yüzde 65'lere taşıdık. Her türlü kara savunma aracını kendi imkanlarımızla tasarlamayı ve üretmeyi başardık. Karada, havada ve denizde yerli ve milli olmaya yemin ettik. Bu kapsamda KOBİ'lerimizin yetkinliğine inandık ve güvendik. Ülkemizin savunma ihtiyaçlarını karşılayan KOBİ'lerimize önemli oranda destek oluyoruz. Bu desteğin ve güvenin karşılığını da almaya başladık. Yerli ve milli teknoloji seferberliğinde özellikle KOSGEB'e KOBİ'lerimiz tarafından proje yağıyor. Daha önce imzalanan protokol kapsamında KOSGEB aracılığıyla teknoloji odaklı KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek veriyoruz."

Savunma sanayisinde yerli ve milli unsurlardan güç aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirten Özlü, "Milli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla ürettiğimiz silahların teknolojisi dünyadaki örnekleriyle yarışacak. Milli duruşumuzu, milli silahlarımızla güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.