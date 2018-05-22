MKEK-TÜBİTAK SAGE Ar-Ge Projeleri İmza Töreni

KIRIKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, savunma sanayisinde gelinen noktaya dikkati çekerek, "Tamamen bu milletin evlatları tarafından geliştirilen bu ürünler dünyanın her yerinde ısrarla talep ediliyor ve satın alabilmek için Türkiye'nin savunma bakanı olarak bizden aracı olmamız isteniyor. Çok gurur verici bir tablo." dedi.

Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ile TÜBİTAK SAGE Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'ne katıldı.

Kritik bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin, stratejik konumundan dolayı ciddi risk ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Canikli, "Sadece bugün için geçerli olan bir tespit değil. Yıllardan beri Türkiye bu özelliği nedeniyle sürekli artan oranda tehditlerle, sınamalarla karşı karşıya kalmış ve kalmakta olan bir ülke. Bugünlerde de bu tehdidin boyutunun arttığını ve artmaya da devam edeceğini görebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz." diye konuştu.

Canikli, sürekli tehditlerle karşı karşıya kalan Türkiye'nin özgürlüğünü, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü koruyabilmesi için savunma sanayisinde caydırıcı güce sahip olması gerektiğini belirterek, bunun başka ülkelerin üretimleriyle karşılayarak sağlanamayacağını vurguladı.

Dışarıdan alınacak güçle özgürlüğün, bağımsızlığın, toprak bütünlüğünün korunamayacağını dile getiren Bakan Canikli, bunun geçmiş yıllarda acı tecrübelerle öğrenildiğini, bir örneğinin de Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşandığını anımsattı.

Canikli, Kıbrıs Barış Harekatı gerekçe gösterilerek ABD tarafından uygulanan ambargoyu hatırlatarak, "Uçaklarımız havalanamaz, tanklarımız yürüyemez hale geldi. Sürekli dışarıdan alacağınız savunma ürünleriyle caydırıcılık sağlamak, savunma ihtiyacını ortadan kaldırmak mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, yönlendirmesiyle 2002'den beri yoğun olarak sürdürüldüğünü aktaran Canikli, yapılan imza töreninin de bunun bir sonucu olduğunu söyledi.

Savunma sanayisindeki bazı ürünlerin fikir olarak ortaya çıkmasından Ar-Ge çalışmalarına, tasarımına kadar yerli imkanlarla yapıldığını vurgulayan Canikli, şöyle konuştu:

"Bazı ürünlerde kritik parçalarda hala dışa bağımlılığımız devam ediyor. Onlarla ilgili de yapılan çok ciddi çalışmalar var. 2019'un ikinci yarısından itibaren de o kritik, çok yoğun teknoloji içeren ürünlerin de tamamen yerli imkanlarla üretimi inşallah tamamlanmış olacak. Ondan sonra güdümlü sistemler konusunda dışa bağımlılığımız büyük oranda ortadan kalkacak. Şu anda zaten bunu sağladık ama o kritik ünitelerin de üretimiyle tamamen ortadan kalkmış olacak. Geleceğin savunma ve savaş sistemleri konsepti güdümli mühimmat ve güdümlü sistemler üzerine. Güdümlü olmayan hiçbir sistemin gelecekte savunma sanayisinde kıymeti yok. Biz de bu gerçekten hareketle çalışmalarımızı o noktada da yoğunlaştırıyoruz."

- "Türkiye teknoloji üretme noktasını da geçti"

Canikli, Suriye'nin kuzeyinde Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başarıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatarak, "Afrin operasyonunda kullanılan mühimmatın yüzde 97'sini yerli olarak üretebiliyoruz. Hava Kuvvetleri unsurlarımızın kullandığı güdümlü akıllı mühimmattan tutun kara unsurlarımızın kullandığı mühimmata kadar tamamen yerli, milli olarak üretme imkanına sahibiz." dedi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayisi ürünlerine yurt dışından büyük talep olduğunu ifade eden Canikli, Bora füze sistemi ve Bayraktar'ın ürettiği SİHA ve İHA'yı örnek gösterdi. Milli Savunma Bakanı Canikli, şunları kaydetti:

"Birçok ülkede, savunma bakanlarının ziyaretlerimizde bizden bunu satın almak için çok çaba sarf ettiklerini kendimiz yaşıyoruz. Güzel bir şey. Tamamen bu milletin evlatları tarafından geliştirilen bu ürünler dünyanın her yerinde ısrarla talep ediliyor ve Türkiye'nin savunma bakanı olarak bizden satın alabilmek için aracı olmamız isteniyor. Çok gurur verici bir tablo. İnşallah artık Türkiye teknoloji üretme noktasını da geçti. Sıfırdan, düşünsel olarak tasarlıyor, onun Ar-Ge'sini geliştiriyor ve üretimini yapabiliyor."

- "Örtülü ambargo"

İnsansız hava aracı teknolojisinde ulaşılan son teknolojiyi Türkiye'nin de yakaladığını, buna kullanılan mühimmat ve füzelerin de dahil olduğunu belirten Canikli, şöyle devam etti:

"Bu yeteneğe kavuşmamış olsaydık ne Fırat Kalkanı Harekatı'nı ne de Zeytin Dalı Harekatı'nı bu şekilde gerçekleştiremezdik. Çünkü bazı ihtiyacımız olan, henüz milli olarak geliştirmediğimiz silah, sistem, mühimmatla ilgili almakta zorlandığımızı defalarca kamuoyuyla paylaştık. Peşin parayla ve daha önce alabildiğimiz birçok mühimmatı artık alamıyoruz. Hatta üretimde kullandığımız bazı yedek parçalar noktasında da çok yoğun örtülü bir ambargoyla karşı karşıyayız ama bunların bir önemi yok artık, onu da aştık. Ambargo ile karşı karşıya kaldığımızda daha iyisini geliştiriyoruz çok hızlı süre içinde. Bundan sonra Türk savunma sanayisinde nereden gelirse gelsin çıkışımızı, dinamizmizi, üretimimizi hiç kimse engelleyemez Allah'ın izniyle."

Konuşmaların ardından atılan imzalar kapmasında MKE Kurumu ile TÜBİTAK SAGE'nin DUPAT Kapasite Artırımı ve MK-82-T Kalifikasyonu Projesi, Harp Başlığı Dolumu ve Roket Yakıtı Projesi, Kara Platformları Koruma Mühimmatı Projesi, Etkinliği Artırılmış Patlayıcı Üretim Altyapısı Makine/Teçhizat Tedariği Projesi, Deniz Mayını ve Su Altı Patlayıcı Projesi'nde ortak çalışması planlanıyor.