MKE Ankaragücü'nden, AK Parti'ye ziyaret

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti.

Başkan Yiğiner, İl Başkanı Özcan'a, MKE Ankaragücü ve esnafın sorunları hakkında bilgi vererek, çözüm için destek beklediklerini iletti.

AK Parti Ankara İl Başkanlığının Ankara'nın en büyük teşkilatı olduğunu ifade eden Özcan, çözemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Herkes Ankara için mücadele veriyor. Ortak akılla el ele verip Ankara için hep birlikte çalışırsak her sorunun üstesinden geliriz." dedi.



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, ziyaretin sonunda Hakan Han Özcan'a Ankaragücü forması ve atkısı hediye etti.