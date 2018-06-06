Mitsubishi Electric'ten yeni kollobratif robot serisi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, insanla iş birliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serisiyle üretim hatlarında yüksek performans sağlıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dijital fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı üretim hatlarının, sadece robotlardan oluşan üretim hatlarından daha verimli olduğu bilinciyle hareket eden şirket, insanla iş birliği içinde görev alan yeni kollobratif robot serisiyle sanayiye değer katmaya devam ediyor.

İnovatif kontrol ve programlama opsiyonlarıyla kolay kullanım avantajı sunan kollobratif robotlar, Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory için önemli bir rol oynuyor.

Üretimde hız, esneklik, verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan e-F@ctory ve ileri robot teknolojileri, sanayicilerin küresel rekabette öne geçmesine imkan tanıyor.

Mitsubishi Electric'in yeni kollobratif robot serisi, güvenlik nedenlerinden ötürü koruyucu bariyerlerin arkasına yerleştirilmesi gereken endüstriyel robotların aksine fabrikalarda insanlarla yakın çalışmalarda bulunmak üzere tasarlandı.

Söz konusu seri, insanlarla birlikte çalışabilmesi sayesinde üretim hatlarında herhangi bir yerde esnek bir şekilde konumlandırılabiliyor. Yeni kollobratif robotlar, yüksek performansın yanı sıra inovatif kontrol ve programlama opsiyonları ile kolay kullanım avantajı da sağlıyor.

Robota takılabilen dokunmatik operatör terminali, özel programlama uzmanlığı gerektirmeden robota görevini öğretmek için sezgisel bir arayüz sunuyor. Öğretme fonksiyonu, operatörün robotu elle ve kontrollü güçle bir pozisyondan diğerine hareket ettirmesine imkan tanıyan direkt kontrol modu içeriyor. Kurulum tamamlandığında robota tam hareket serbestliği tanımak üzere operatör terminali kolaylıkla kaldırılabiliyor.





- e-F@ctory





Mitsubishi Electric'in e-F@ctory konsepti altında tasarlanan ve ileri teknolojiye sahip kollobratif robotlarıyla daha esnek hale gelen dijital fabrikalar, üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken çok ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor.

Mitsubishi Electric, bu sayede sanayicilere fabrikalarını Sanayi 4.0'ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurma imkanı tanıyor.

Şirket ayrıca, fabrika yatırımından önce sanal bir fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikanın ve üretimin simülasyonunu gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyor.

e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor. Bu sayede üretim hattındaki diğer sistemlerle haberleşebilen robotlar, sadece mekanik işleri değil, elektronik operasyonları da takip edebiliyor. Böylece üretim hatlarını kişiselleşen ihtiyaçlar doğrultusunda optimize ederek küresel pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.



