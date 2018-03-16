Mitsubishi Electric yeni nesil otomasyon çözümlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, WIN Eurasia Fuarı’nda Sanayi 4.0’a uyumlu otomasyon çözümlerini sergiledi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuara “Your e-F@ctory Partner” konseptiyle katılan marka, fabrikaların dijital dönüşümleri kapsamında sunduğu çözümleri anlattı. Fuarda otomasyon sistemlerini tek çatı altında toplayan Panolu Çözüm Platformu’nu tanıtan Mitsubishi Electric, dijital fabrika konsepti e-F@ctory ve insanlarla işbirliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serisinin yanı sıra yeni nesil fabrika otomasyon ve mekatronik CNC ürünleri ile dikkat çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eden Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Sanayi 4.0 çağında fabrikaların dijital dönüşüm sürecine inovatif ürün ve hizmetleri ile yanıt verdiklerini belirtti. Üretimin aslında hayat anlamına geldiğini aktaran Saraçoğlu, "Bir ülke, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayarak dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilirler." ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye'nin de sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşmasının çok öneml olduğunu dile getirdi. . Bunun içinse bir yandan üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesinin gerektiğini vurgulayan Saraçoğlu, Türk sanayisinin ileri robot teknolojileri ile donatılmış geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunduklarını dile getirdi.

Yakın gelecekte gerçek ve dijital dünyanın anlık olarak birbiriyle entegre bir şekilde ilerleyeceğini belirten Saraçoğlu; tüm makineler, robotlar, sistemler ve insanlar arasında internet üzerinden gerçekleşen kesintisiz bir iletişim ağı oluşacağını aktardı. Saraçoğlu, yeni endüstri evresinde tabletler ve akıllı gözlükler gibi artırılmış gerçeklik uygulamaları içeren akıllı cihazların ve robotların üretimde üstlendikleri rollerin artacağını kaydetti. Türkiye’de hem büyük ölçekli şirketlerin hem de KOBİ’lerin fabrika otomasyon teknolojileri konusunda önemli bir farkındalığa sahip olduğunu bildiren Saraçoğlu, "Kısa vadede yeni ihtiyaçlara uyumlu fabrikalar hayata geçirmek için alınacak yatırım kararlarında artış yaşanacağına ve bu gelişimin bir sonucu olarak da Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hızlı bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





-e-F@ctory ile iş hacmi artıyor, maliyetler azalıyor



Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel ise markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile ilgili bilgiler aktardı. Mitsubishi Electric’in güvenilir ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik entegre konsepti e-F@ctory ile kullanıcıların yüksek hızlı ve bilgiye dayalı üretim hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunduğunu aktardı.

Bizel, "Fabrikalarda hızın ve verimliliğin artmasını, süreçlerin anlık olarak izlenebilmesiyle hata paylarının büyük oranda azaltılmasını, üretim maliyetlerinin iyileşmesini ve dolayısıyla iş hacminin büyümesini mümkün kılıyoruz. Üretim hattındaki cihazlardan veri toplama yeteneğimiz ile enerji maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olurken, tam entegre otomasyon platformumuzla devreye alma ve kurulum sürelerinin kısalmasını da sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

