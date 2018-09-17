Mitsubishi Electric, üretimi dijitalleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, bir ülkenin, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebileceğini belirterek, "Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin, ileri robot teknolojileri ile donatılmış, geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Saraçoğlu, Sanayi 4.0 çağında ihtiyaçların her geçen gün çeşitlendiğini ve kişiselleştiğini anımsatarak, bu süreçte sanayinin en önemli gündem maddesinin "üretim" olduğunu vurguladı.

Üretimin "hayat" demek olduğunu dile getiren Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Bir ülke, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayarak dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilir. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkati çeken Türkiye’nin de sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşması çok önemli. Bunun içinse bir yandan üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin, ileri robot teknolojileri ile donatılmış, geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz."



Saraçoğlu, yakın gelecekte gerçek ve dijital dünyanın anlık olarak birbiriyle entegre bir şekilde ilerleyeceğini aktararak, tüm makineler, robotlar, sistemler ve insanlar arasında internet üzerinden gerçekleşen kesintisiz bir iletişim ağı oluşacağını vurguladı.

Saraçoğlu, yeni endüstri evresinde tabletler ve akıllı gözlükler gibi artırılmış gerçeklik uygulamaları içeren akıllı cihazların ve robotların üretimde üstlendikleri rollerin artacağını ifade etti.



Mitsubishi Electric olarak Türkiye’de hem büyük ölçekli şirketlerin hem de KOBİ’lerin fabrika otomasyon teknolojileri konusunda önemli bir farkındalığa sahip olduğunu düşündüklerini bildiren Saraçoğlu, "Kısa vadede yeni ihtiyaçlara uyumlu fabrikalar hayata geçirmek için alınacak yatırım kararlarında artış yaşanacağına ve bu gelişimin bir sonucu olarak da Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hızlı bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz. Biz de yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin geleceğin dijital fabrikalarına şimdiden hazır olması için geliştirdiğimiz 'e-F@ctory' konseptimiz ile ileri teknoloji çözümler sunuyoruz." bilgisini verdi.





- Yatırımı şekillendirme fırsatı





Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a dijital fabrika konsepti "e-F@ctory ile yanıt verdiğini aktaran Saraçoğlu, şunları ifade etti:

"Güvenilir ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik entegre bir çözüm olarak öne çıkan e-F@ctory, üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken çok ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor. Mitsubishi Electric bu konsept ile sanayicilere fabrikalarını Sanayi 4.0’ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurma imkanı tanıyor. Fabrika yatırımından önce sanal bir fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikanın ve üretimin simülasyonunu gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyor."



Yeni endüstri evresinde robotların üretimdeki rolünün hızla artacağını belirten Saraçoğlu, "e-F@ctory' konseptimiz içinde önemli bir rol oynayan robotlarımızla, özellikle büyük üretim serilerinin pratikleşmesini ve üretimde esnekliğin artmasını sağlıyoruz. Üretim bandındaki hemen her işi yapabilen, insan kolu ya da eline yakın hassasiyete sahip robotlarımız, özellikle zor ve tehlikeli alanlarda fabrikalara yüksek katma değer sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Saraçoğlu, Nitelikli iş gücünün sektör için çok hassas bir konu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün gelişen teknolojiye paralel olarak çalışanların da gelişmesi gerekiyor. Bu konuda Türkiye’de nitelikli iş gücünün sağlanması için firmalara da önemli görevler düştüğü bilinciyle hareket ediyoruz. Mitsubishi Electric olarak, Türkiye’de gelecekte otomasyon teknolojilerini geliştirecek ve sektöre yön verecek genç kuşağın gelişimi için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde fabrika otomasyon ve robotik bölümlerine destek veriyoruz. Üniversitelerde 'Robot Eğitim Merkezi' kurulmasına katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye genelinde üniversite etkinliklerine katılarak öğrencilerimizin geleceklerine yön verecek yenilikçi bakış açısı edinmelerine yardımcı oluyoruz."

