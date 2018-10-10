Mitsubishi Electric görme engellilerin klima kullanımını kolaylaştırdı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, görme engellilere eğitim veren bir okulla birlikte klimalar için uzaktan kumandalı arayüz cihazı geliştirdi.

Mitsubishi Electric tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin endüstriyel tasarım merkezince yönetilen Design X Projesi kapsamında, tasarımcılar bağımsız bir şekilde yaratıcı tasarım temalarıyla ilgilenmeye teşvik ediliyor.

Bu çerçevede genç bir tasarımcı, görme engellilerin cihaz kullanımı sırasında yaşadıkları zorluklardan yola çıkarak yeni bir tema tasarladı. Ardından bu proje üzerinde çalışan üç Mitsubishi Electric tasarımcısı, görme engellilere eğitim veren bir okulda öğretmen ve öğrencilerin yardımlarıyla klima uzaktan kumandaları için yeni bir deneysel arayüz geliştirdi.

Klimanın farklı modlarını, her bir işlevin durumunu ve çalışmasını gösteren ayırt edici şekil, konum ve hareketlerin kullanıldığı arayüz sayesinde, görme engelliler ayarları kolaylıkla doğrulayıp değiştirebiliyor.

Görme engelli kişiler elektrikli ve elektronik cihazları kullanırken, genellikle düz ve yatay bir düzlemde hazırlanmış uzaktan kumanda düğmeleri gibi çalıştırma kontrollerinin şekil ya da düzenlerini anlama konusunda sorunlarla karşılaşıyor.

Mitsubishi Electric, bu noktadan hareketle görme engellilerin sezgisel olarak anlayabilecekleri bir uzaktan kumanda arayüzü konsepti öneriyor.

Bu alandaki projelerine devam etmeyi planlayan Mitsubishi Electric, insan duyularını yaratıcı yollarla kullanarak çalıştırılabilen yenilikçi arayüzler geliştirmeyi ve bu teknolojileri tüketici elektroniği cihazları ve endüstriyel ekipmanlar gibi ürün ve sistemlerde uygulamayı hedefliyor.