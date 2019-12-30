Son Dakika

MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonunda iki kadın terörist yakalandı.

Genel 30.12.2019, 17:40
MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı
banner230

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir."

Açıklamada, yakalanan teröristlerin Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
kapalı
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:49
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@