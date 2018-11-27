MİT tırları sanıklarının avukatına FETÖ'den tutuklama

ADANA (AA) - Adana'da MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı ile Ahmet Karaca'nın avukatlığını yapan sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY" üyesi olduğu iddia edilen sanık A.D.T. ve avukatı katıldı.

Duruşmada değerlendirmesi alınan Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte müzahir kişilerin uğramış oldukları yasal takibatlara karşı örgütsel tavır ve dayanışma çerçevesinde maddi ve hukuki yardımda bulunduğu, bu bağlamda da avukatlık bürosunu Adana'dan Ankara'ya taşıdığını belirtti.

Savcı, sanığın örgütün eylemlerini meşru göstermeyi amaçlayan basın açıklamaları yaptığı hususları da dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutuklanmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Sanık A.D.T. ise iddia makamının değerlendirmesini kabul etmediğini ve FETÖ propagandasını yapmadığını savundu.

Devlet aleyhinde yayın yaptığı iddia edilen internet sitesinin savcılığın kapatma kararı sonrası paylaşımlarına son verdiğini belirten A.D.T, "ByLock içeriğinde adı geçen kişileri tanımıyorum. Bu programı kullanmadım. Müvekkillerim Süleyman Bağrıyanık, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca ile görüşmelerim örgütsel amaçlı değildir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Muhabir: Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu