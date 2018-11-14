Mısır hasatı bitince dev obruk ortaya çıktı

KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde temmuz ayında mısır ekili tarlada meydana gelen obruk gün yüzüne çıktı.

İlçede temmuz ayı içerisinde mısır ekili tarlada, yaklaşık 70 metre çapında 30 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti. Dev obruğun mısır hasatından sonra korkunç görüntüsü görenleri şaşkınlığa düşürdü.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Reşadiye Mahallesi Eşeli Üç Obruk mevkisinde temmuz ayı içinde büyük bir gürültü ile mısır tarlasının ortasında obruk meydana gelmişti.

Saffet ve Cevdet Sayın kardeşler, tarlalarında mısır sularken aniden bir ses duyup obruk oluşumuna şahitlik etmişlerdi.

Tarla sahibi Cevdet Sayın birkaç gün önce hasatın kazasız belasız tamamlandığını söyledi.

Tarlanın 2 dönümlük alanında obruğun oluştuğunu belirten Sayın, "Obruk oluştuktan sonra korkudan obruğu görememiştik. Hasat tamamlanınca dev bir obrukla karşılaştık. Önce korktuk ama sonra alıştık. Obruk tarlamızın 4 dekarlık alanını yutmuş bölgemizde bir çok obruk var. Obruk 30 metre derinliğinde Karapınar’da oluşan en büyük obruklardan. Yola 300 metre uzaklıktaki obruk çok çabuk fark edilebiliyor. Korku ve tedirginlik olsa da yapacak bir şey yok. Mecburen tarlamız ekeceğiz. Obruklara da alıştık." dedi.







