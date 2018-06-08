Minik Yezda karnesini akülü arabasıyla aldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yaşayan ve bedensel engeli nedeniyle okula annesinin kucağında gidip gelen Yezda Nur, bir hayırsever tarafından hediye edilen akülü arabayla okula giderek karnesini almanın sevinci yaşadı.

Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde yaşayan 26 yaşındaki Zehra ile Hüseyin Eryaşar çiftinin doğuştan bedensel engelli 7 yaşındaki kızı Yezda Nur hakkında yapılan "Minik Yezda Nur ana kucağında okul yolunda" haberinden etkilenen bir hayırsever, aileyle irtibata geçti.

İsmini vermek istemeyen hayırsever, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın da destekleriyle Yezda'nın okumasına destek vermek ve daha kolay okula gidebilmesi için akülü araba hediye etti.

Minik Yezda Nur, bugün hem akülü arabasıyla okula gitmenin hem de karne almanın heyecanını yaşadı.

Yardım yapan kişiye teşekkür eden anne Zehra Eryaşar, "Önce kucağımda götürüp getiriyordum ama şimdi kendisi rahatlıkla gidip gelebiliyor. Gözüm arkada kalmayacak. Arabayı gönderenden Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Yezda da çok mutlu. Bize ikinci bir sevinç yaşattılar. Hem karnesi iyi geldi sınıfı geçti hem arabası geldi, çok mutluyuz." diye konuştu.

Baba Hüseyin Eryaşar da kızlarının okula artık kucakta gitmeyeceği için mutlu olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.