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Minik yazarlar kitaplarını imzaladı

- Çankırı'da bir ilkokulda kitap yazan öğrenciler için imza günü düzenlendi

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:17
Minik yazarlar kitaplarını imzaladı
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir ilkokulda eğitim gören bazı öğrencilerin yazdığı kitaplar için imza günü yapıldı.

Güneş İlkokulu öğretmeni Dursun Öztürk tarafından öğrencilerin yazma becerilerini, hayal güçlerini, öz güvenlerini artırmak amacıyla "Biz Yaparız" adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında okuldaki 24 öğrenci 70 hikaye kitabı yazdı. Metinleri ve görselleri öğrenciler tarafından oluşturulan kitaplar basıldı ve kitap yazarı öğrenciler için imza günü düzenlendi.

Okulda düzenlenen imza gününde, minik yazarlar öğretmenlerine, velilere ve diğer öğrenci arkadaşlarına kitaplarını imzalayarak hediye etti.

Okul müdürü Muzaffer Derelli, yaptığı açıklamada, çalışmanın şu an için küçük gelecek içinse büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Geleceği okuyan nesillerin kuracağını belirten Derelli, projenin okulun diğer öğrencileri arasında da kitap yazma isteği uyandırdığını vurguladı.

Proje sorumlusu ilkokul öğretmeni Dursun Öztürk de değişen dünyada eğitimin çağdaş ve yenilikçi olması gerektiğini vurguladı.

Kitap yazarı öğrencileriyle gurur duyduğunu aktaran Öztürk, "Proje ile yazım kurallarını uygulamak, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmak, düzgün cümle kurma konusunda öğrencilere beceri kazandırmak ve kazanılan becerileri geliştirmek, öğrencilerin Türk kültürünü tanıyarak bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak için sorumluluk alabilen birer yurttaş olabilmelerini sağlamayı amaçladık." diye konuştu.

Kitap yazarı 4. sınıf öğrencisi Pınar Cıplak ise hikayelerinin arkadaşları ve öğretmenleri tarafından beğenilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Kitap yazmaya başlayınca hayal gücünün geliştiğine dikkati çeken Cıplak, kendisine daha çok güvendiğini, problemlerini daha kolay çözdüğünü ve hayata bakış açısının değiştiğini dile getirdi.

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