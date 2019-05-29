Minik ressam 3. sergisini açtı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Enes Külekçi, 3. resim sergisini okulunda açtı.
Agahefendi İlkokulu Müdürü Ömer Kahramanoğlu 4. sınıf öğrencisi Enes’in, 4 yaşında yapmaya başladığı resimlerle ailesi ve öğretmenlerinin dikkatini çektiğini belirtti.
Kahramanoğlu, bu yıl 3. sergisini açan Enes’i, yeteneğini daha da geliştirmiş olarak görüldüğünü ifade ederek, "Enes, bu sergisinde 100 den fazla portre çalışmasına yer verdi. Kendisini, öğretmenlerini ve ailesini kutluyorum." diye konuştu.
Kahramanoğlu, okul bahçesinde açılan serginin bir hafta boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.