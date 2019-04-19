Minik polislerden denetim

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimleri tamamlayarak "Trafik Dedektifi" kartlarını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 25 çocuk, görevli polislerle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimine katıldı.
Trafik polisleriyle iki ayrı noktada ekip halinde denetim yapan polis üniformalı çocuklar, sürücülere trafik kurallarına ilişkin sorular yöneltti, sürücülere çeşitli hediyeler verdi.
Yaya trafiğini de denetleyen çocuklar, yayaların yeşil ışık yanmadan geçmemeleri, kırmızı ışıkta kaldırımda beklemeleri konusunda anons yaparak uyarılarda bulundu.