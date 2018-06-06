"Minik polisler" trafik denetimi yaptı

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 16 çocuk, görevli polislerle, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimine katıldı.

Trafik polisleriyle iki ayrı noktada ekipler halinde denetim yapan polis üniformalı çocuklar, sürücülere trafik kurallarına ilişkin sorular yöneltti. Çocuklar, sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

Yaya trafiğini de denetleyen çocuklar, yayaların yeşil ışık yanmadan geçmemeleri, kırmızı ışıkta kaldırımda beklemeleri konusunda anons yaparak uyarılarda bulundu.

Denetimlere katılarak sürücülere trafik kurallarına ilişkin sorular yönelten 6'ncı sınıf öğrencisi Azra Eraltay, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla halkın bilinçlendirilmesi için denetleme yaptıklarını belirterek, yayaları ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardıklarını ve düzenlenen etkinlik sayesinde kendilerinin de trafik konusunda bilinçlendiğini belirtti.

Eraltay, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı.