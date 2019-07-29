Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim heyecanı

KONYA (AA) - Karapınar Aile Eğitim ve Sanat Merkezinde (ASEM) 0-8 yaş grubu öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi yapıldı.Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, çocukların hem Kur'an okumaya başlamaları hem de temel İslami...