Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim heyecanı

KONYA (AA) - Karapınar Aile Eğitim ve Sanat Merkezinde (ASEM) 0-8 yaş grubu öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi yapıldı.
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, çocukların hem Kur'an okumaya başlamaları hem de temel İslami bilgileri öğrenmelerinin gelecekleri açısından önemli olduğunu vurguladı.
Çocukların 3 haftada Kur'an-ı Kerime geçme başarısı gösterdiğini belirten Yakar, "Öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerime'e geçme mutluluğu yaşadılar. Öğrencilerimizin ellerine kına yakıp taçlarını giydirdik. Allah onlara Kur'an-ı Kerim yolunda hizmet etmeyi nasip etsin." dedi.
Daha sonra Başkan Yaka, çocuklara belgelerini vererek Kur'an-ı Kerim hediye etti.