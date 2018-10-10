SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Okulları Mahir Sevim Özduman İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle anaokulu öğrencilerine "Mahremiyet" semineri verildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kanak, öğrencilere güven, tehlike, iyi dokunuş, kötü dokunuş, iyi sır ve kötü sır gibi kavramları anlattı.

Çeşitli oyunlar yardımıyla minik öğrencilere kendilerini rahatsız eden bir durum karşısında neler yapılmaları gerektiğini de anlatan Kanak, "Tanımadığımız insanların bize dokunmasına müsaade etmiyoruz. Bize sadece anne ve babamız, öğretmenlerimiz, bakıcılarımız ya da bize çok yakın kişiler dokunabilir. Ayrıca tanımadığımız kişilerden de şeker ve oyuncak gibi şeyler almıyor, onların arabasına da binmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seminerde, Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro oyunuyla da minik öğrencilere mahremiyet kuralları anlatıldı.

Seminerin sonunda Kanak'a teşekkür plaketi verildi.