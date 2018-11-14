Minik öğrencilere itfaiyeden yangın eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın tehlikelerine karşı bilinç oluşturmak amacıyla anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.



Merkez Meral Kılıçözlü Anaokulu'nda oyun şeklinde verilen eğitime itfaiye ekipleri iki ayrı araçla geldi. Yangına müdahale ve arama kurtarma araçlarıyla bu araçlarda bulunan ekipmanlar minik öğrencilere tanıtıldı.

Okul bahçesindeki eğitimde, yangına sebep olan davranışlar ve yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

İtfaiye amiri İbrahim Anlı, çocukların yangın konusunda bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

İtfaiyenin ne yaptığını ve nasıl çalıştığını anlattıklarını ifade eden Anlı, şunları kaydetti:

"Gördüğü yangın karşısında yapacağı ilk şey telefona sarılıp 110'a nasıl bilgi vereceğini anlattık. Bu da bizim için çok önemlidir. Çocuklarımıza araçlarımızı tanıttık. Soru cevap şeklinde bilgiler verdik. Bizim sorularımızı doğru cevaplayan çocuklarımıza itfaiye kaskı takarak hatıra fotoğrafı çektirdik. Yangın esnasında bizim görebileceğimiz bir yerde bulunmaları, evde çakmak ve kibritle oynamamaları, itfaiye sireni çalan aracı gördüklerinde yola çıkmamaları, itfaiye yardım hattı ile ilgili bilgiler verdik."



