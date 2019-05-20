Minik öğrencilere afet bilinci eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince anaokulu ve ilkokullarda eğitim gören miniklere afet bilinci ve temel ilk yardım eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında, Özel Kırşehir İlk ve Ortaokulu, Necati-Taner Yüksel Anaokulu, Öğretmen Ayşegül Musa Kurukafa Anaokulu öğrencilerine Afete Hazır Okul Projesi kapsamında temel afet bilinci eğitimi düzenlendi.

Okulların seminer salonlarında gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklara deprem ve depreme hazırlık konusundaki temel bilgi ve kavramların yanı sıra, okulda ve evde büyükleriyle birlikte gerçekleştirebilecekleri hazırlık çalışmaları anlatıldı.

Temel afet bilinci eğitiminde öğrencilere, "Yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yaşam çevremizdeki riskler, afet bilinci kültürü" konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere, arama kurtarma, afet ve depremde kullanılan araçlar hakkında da sunum yapıldı.





