Minik öğrencilerden şehitliğe ziyaret

NEVŞEHİR (AA) - Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Şehitliği’ne ziyarette bulundu.

Okul müdürü Kenan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerlerin küçük yaşta öğretilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Vatana, millete ve şehitlerine minnet ve şükran duygularının her daim unutturulmaması gerektiğini belirten Tekin, bu duyguların yaşatılması amacıyla şehitlik gezisi düzenlediklerini kaydetti.

Ziyaret esnasında okul öğretmenleri tarafından öğrencilere, Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verildi.