Minik öğrencilerden Jandarmaya ziyaret

KONYA (AA) - Ilgın ilçesinde anasınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

TOKİ Yüzüncüyıl İlkokulu'nda eğitim gören anasınıfı öğrencilerini, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Elgün ve askeri personel karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Elgün, minik öğrencilerin, Mehmetçiğe olan sevgilerini göstermek amacıyla yaptıkları ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Elgün, ziyarete gelen öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Minik öğrenciler ile Elgün ve askeri personel hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere, jandarma trafik ekibi tarafından trafik eğitimi verildi.

