Minik öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ihtiyaç sahiplerine minik ellerden destek geldi.

Çankırı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen Gıda Bankası Projesi'ne Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi öğrencileri de destek verdi.

Aileleriyle aldıkları gıda ürünlerini akademide bir araya getirerek elleriyle kolileyen öğrenciler, bunları Çankırı Belediyesi'ya teslim etti.

Belediye girişinde minik öğrencileri karşılayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, çocukların hepsini tebrik etti.

Yardımsever miniklere ilgi gösteren Esen, "Bunlar çok önemli faaliyetler. Milli şuuru, toplumsal yardımlaşmayı bu yaşta çocuklarımıza aşılamak çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.



