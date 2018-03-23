Minik öğrencilerden huzurevi ziyareti

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kreş öğrenciler, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Şehit Eren Bülbül Kreşi'nde eğitim alan 40 öğrenci, "Nesiller Arası Buluşma" programı kapsamında İsmail Hakkı Özdemir Huzurevini ziyaret etti.

Değerler eğitimi kapsamında öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i yaşlılara okuyan minik öğrenciler, huzurevi sakinlerine öğrendikleri duaları ve ilahileri de okudu.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, burada yaptığı açıklamada, nesiller arası buluşmayı kültürel bir aktarım olarak gördüklerini belirterek, küçüklerin büyüklerine hürmet ettiğini, büyüklerin de küçüklerine sevgi gösterdiği aile tablosunun herkesi mutlu ettiğini dile getirdi.