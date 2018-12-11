Minik öğrencilerden Hayat Ağacı'na yardım

SİVAS (AA) - Sivas'ta özel bir kolejin 2. sınıf öğrencileri, gıda malzemesi, temizlik ürünü ve oyuncak toplayarak Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Belediyeden yaplan yazılı açıklamaya göre, öğretmenleri nezaretinde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenleyen öğrenciler, birkaç gün içerisinde gıda, temizlik ürünü ve oyuncak gibi yardımlar topladı.

Kimi öğrenciler evinden, kimileri de marketten aldıkları gıda ve temizlik ürünlerini okulda topladı. Minik öğrenciler, topladıkları yardımları Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret ederek teslim etti.

Öğrenciler, ziyarette Gıda Bankası'nın gıda, giyim ve diğer reyonlarını gezdi. Toplanan yardımlar derneğe teslim edildi.