Minik öğrenciler Ömer Halisdemir turnuvasında yarıştı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, ilkokul öğrencileri, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir adına düzenlenen futbol turnuvasında ter döktü.

Merkez Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu tarafından geleneksel hale getirilen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Şehir Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası"nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

Turnuvada, Kırşehir merkezdeki ilkokulların 4'üncü sınıflarında eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu 34 takım yarıştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada öğrencilere 15 Temmuz'daki hain darbe girişi sırasında gösterdiği kahramanlıkla bilinen Ömer Halisdemir ile ilgili bilgi verildi.

Final müsabakasında 30 Ağustos Zafere İlkokulu 4-C sınıfı takımı, yine aynı okulun 4-E takımını yenerek birinciliği elde etti. 30 Ağustos Zafere İlkokulu 4-E sınıfı takımı ikinciliği, İMKB Zernişah Vakkas İlkokulu 4-A sınıf takımı üçüncülüğü, Öğretmen Ziya Kılıçözü 4-A sınıfı takımı da dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren ilk 4 okul takımına futbol forması, madalya ve kupa takdim edildi.

Okul müdürü Abdurrahman Ergül, ödül programında yaptığı konuşmada, şehit Ömer Halisdemir'in gelecek nesiller tarafından iyi bilinmesi ve anlaşılması için onun adını verdikleri turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Okulda 432 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Ergül, turnuva nedeniyle okullarına gelen ilkokulların öğrencilerinin de Halisdemir'i tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Ahlakta örnek, bilgide önder nesiller diye yola çıktığımız bu yolda kısa sürede büyük başarılar elde ettik. Türkiye geneli deneme sınavlarında Türkiye birincileri çıkardık. Okulumuzda kasiyersiz kantin uygulaması ile Afrin ve Yemen kermesleri düzenleyerek örnek çalışmalar yaptık." dedi.







