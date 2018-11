Minik öğrenciler, müzik şöleni sundu

YOZGAT (AA) - Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri, karaoke yaparak şarkı söyledi. Sorgun'da Yeşilyurt İlkokulunca, Avrupa’daki okullar arasındaki iletişim ağı olan e-Twinning kapsamında ortağı olunan "Seven arts on my ten fingers - On...