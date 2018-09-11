Minik öğrenciler için şenlik düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 30 Ağustos Zafer ilkokulu birinci sınıf öğrencileri, okulda "Uyum Haftası" ile ders başı yaptı.

Şehir merkezindeki okul bahçesinde öğrencilerin uyumu için program düzenlendi. Öğrenciler, iki gündür devam eden şenlikle bir yandan eğlenirken, bir yandan da okullarına alıştı.

Velilerin de hazır bulunduğu şenlikte okul binası ve sınıflar süslendi. Birinci sınıf öğrencileri palyaço, balonlar ve müzik eşliğinde eğlendi.

Okul müdürü Özgür Kurudal, şenlikte yaptığı konuşmada, 300 birinci sınıf öğrencisi ve 600 velinin şenlik programına katıldığını söyledi.

Öğrencilerin eğlenceli bir programla okula uyumunu hedeflediklerini belirten Kurudal, "Yeni öğrencilerimizin okula güzel bir başlangıç yapmaları için onlara pek çok hazırlık yapıldı. Papatya balonlar, pamuk şekerleri, sınıf süslemeleri, ses ve sahne sistemleri, 2 palyaço, 2 animatör, kukla gösterileri, illüzyon gösterileri, animasyonlu yarışmalar, 3 maskotla eğlendiler. Öğrencilerimize özel hediyeler verildi." dedi.



