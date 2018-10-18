Minik öğrenciler için

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekim Öğrencileri Kulübü tarafından minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için "Korkma Köpeği Anla" etkinliği düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Melike Turan Melek Anaokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilere, köpeğe karşı yapılması gereken davranışların doğru ve yanlış şekilleri anlatıldı.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Altay, bu etkinliği Dekanlık olarak önemsediklerini belirtti.

İlkokul ve anaokulu seviyesindeki öğrencilere hayvan sevgisini, genç yaşta aşılamayı hedeflediklerini aktaran Altay, "Bugüne kadar sekiz okulda bu etkinlik yürütüldü ve önümüzdeki iki haftalık süreçle bini aşkın miniğimiz ile buluşacağız. Bu şekilde amacımıza ulaşmış olacağız. Bu etkinliğin yürütülmesinde öğrencilerimiz temel rolü üstlenmekte." ifadesini kullandı.

Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçkaya da eğitim programının yıl boyunca süreceğini aktararak, "Çocuklarımızın köpeklere doğru yaklaşımının nasıl olması ve köpek saldırıları durumunda kendilerini nasıl korumaları gerektiğine yönelik bilgiler veriyoruz. Öğrenirken eğlendiriyoruz, biz de eğleniyoruz ve çok eğlenceli geçiyor." açıklamasında bulundu.

Veteriner Fakültesi Öğrenci Kulübü Başkanı Melih Gazi Genç ise neler yaptıklarını anlatarak, bu etkinliği devam ettirmek istediklerini belirtti.

Programa, okul idarecileri ile öğrenciler katıldı.

