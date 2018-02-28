Minik öğrenciler için hatıra ormanı oluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kaman ilçesinde anaokulu öğrencileri adına hatıra ormanı oluşturularak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Zübeyde Hanım Anaokulu idarecileri ve okul aile birliği üyeleri tarafından okul bahçesine hatıra ormanı kazandırıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen programda, her birisine öğrencilerin isimleri verilen 150 çam ağacı fidesi toprağa dikildi.

Programda konuşan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, her çocuğun artık kendisine ait bir ağacı olduğunu belirterek, "Bugün hem idarecilerimiz hem de velilerimiz çok güzel bir projeye imza attılar. Bu sayede hem çocuklarımız ağaç dikmenin çevre bilincinin farkına varacaklar hem de yeni hizmete giren okulumuzun bahçesinin düzenlemesine katkı yapacaklar." diye konuştu.

Okul bahçesindeki programa, İlçe Milli Eğitim Müdür Muzaffer Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, kurum müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.