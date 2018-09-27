Minik Madalin'e moral ziyareti

ANKARA(AA) - Kemik tümörü hastalığının tedavisi için eski futbolcu Gheorghe Popescu'nun girişimiyle Ankara'ya getirilen 11 yaşındaki Madalin Marcia Lordache, ülkesinden gelen ziyaretçilerle moral buldu.

Bükreş Sektör 1 Belediye Başkanı Daniel Tudorache ve beraberindeki heyet, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden ve Zübeyde Hanım Konukevi'nde kalan Madalin'i görmek üzere Yenimahalle ilçesine geldi.

İlçe Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret eden konuk belediye başkanı, tedavi süreci hakkında bilgi aldı, verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Fethi Yaşar, Madalin'i kendi evlatları gibi gördüklerini belirterek, "Dini, dili, ırkı, ne vatandaşı olduğu hiç önemli değil. O sadece bir çocuk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zübeyde Hanım Konukevimizde kalıyor ve tedavisi çok iyi gidiyor. İnşallah birkaç ay sonra onu Romanya'ya sapasağlam teslim edeceğiz." dedi.

Ziyaretin ardından Madalin'i kaldığı konukevinde ziyaret eden Başkan Tudorache, çocukla sohbet ederek Romanya'nın köklü kulüplerinden Rapid Bükreş'in imzalı formasını giydirdi.

Ailenin Romanya'da yaşayan diğer 7 çocuğuyla ilgileneceğinin sözünü veren Tudorache, "Tüm Romen halkı adına Yenimahalle'de bize desteğini esirgemeyen herkese minnettarız" diye konuştu.