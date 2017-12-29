Minik elleriyle kuşlar için yuva yaptılar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilkokul öğrencileri kuşların soğuk ve yağışlı havalardan korunması için atık malzemelerle yaptıkları kuş evleri ve yemlikleri ağaçlara astı.

Çubuk Türk Telekom İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, "Bir Kuşu da Sen Yemle, Kuşlar Ölmesin Projesi" kapsamında, çevreden topladıkları atık malzemelerle birbirinden farklı model ve renkte kuş evleri ve yemlik hazırladı.

Öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları yemlerin bulunduğu yemlikleri ve kuş yuvalarını Çubuk 2 Barajı'nda bulunan ormanlık alandaki ağaçların dallarına astılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Bu etkinlikten duydukları mutluluğu dile getiren Aslan, bunun özgün bir çalışma olduğunu, çocukların kendi düşünceleriyle çok güzel yuvalar yaptıklarını belirtti.

Aslan, bu etkinliği öğrenir öğrenmez çocuklarla heyecan içerisinde ormanlık alana geldiğini vurgulayarak "Bu, çocuklarımızda doğa bilinci ve hayvan sevgisi oluşturmak için gerçekleştirilmiş güzel bir proje. İnşallah kuşlar bu yemlerle beslenirler ve olumsuz hava şartlarından etkilenmezler. Bu davranış tüm okullarımıza ve vatandaşlarımıza da örnek olur." dedi.

Okul müdürü Cemil Güven, sınıfın öğretmenini ve öğrencileri tebrik ederek, çalışma ile öğrencilere hem çevre bilincinin hem de doğa ve hayvan sevgisinin aşılanmış olduğunu aktardı.

Sınıf öğretmeni Regaip Ünver, öğrencilerin önerisini değerlendirip, onlara imkan sağladıklarını ifade etti.

Ünver, değerler eğitimi kapsamında çocukların sorumluluk ve merhamet duygusunu geliştirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bu tür projelerin süreceğini kaydetti.

"Hayvan ve doğa sevgisi ile çevre bilinci çocuk yaşta başlar. Biz bunları sürekli derslerde anlatıyoruz ama uygulayarak, hissettirerek anlatmak çok daha etkili oluyor. Her yönden amacımıza ulaştığımıza inanıyoruz." diyen Ünver, bu alanı belirli aralıklarla ziyaret ederek yem takviyesi yapacaklarını söyledi.

Öğrencilerden Efe Hüseyin Güner, kuşlar aç kalmasın ve üşümesin diye yemlik ve yuva yaptıklarını, içlerine de yiyecek koydukları aktardı.

Osman Efe Güleç de kullandıkları malzemelerin çevredeki atıklar olduğuna dikkati çekerek, "Hem çevremizi temizlemiş hem de kuşları yemlemiş olduk. İki işi birlikte yaptık." diye konuştu.

Gamze Eğit, canlılara iyilik yapmaktan dolayı kendilerini çok mutlu hissettiklerini dile getirdi.



