İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile 3 yıldır düzenlenen "Kodu Cup Türkiye 2018" finalinde çocuklar, "Uzayda Yaşam" için kodlama yaptı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank’ın çocukları geleceğe hazırlamak felsefesi ile matematikten kodlamaya, kültür ve sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştirdiği "Minik Eller Büyük Hayaller" platformu projelerinden biri olan "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" kapsamında gerçekleştirilen "Kodu Cup Türkiye 2018"in finali, 100’den fazla çocuğun ve 10'larca takımın katılımı ile yapıldı.

QNB Finansbank, Microsoft Türkiye Ve Habitat iş birliği ile çocukları geleceğin teknolojilerine hazırlamak ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için düzenlenen "Kodu Cup Türkiye 2018"de çocuklar "Uzayda Yaşam" teması ile yarıştı.

"Kodu Cup Türkiye 2018"e Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla ekip, eğlenceli ve yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-11 ve 12-14 yaş kategorilerinden 5'er ekip olmak üzere 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Finalde 8-11 yaş grubunda Amasya’dan Harşena, Antalya’dan 3 Kafadar ve Team Kodist, İstanbul’dan Simurg Juniors, Adana’dan Alpha Knights takımları yarıştı. 12-14 yaş grubunda ise Ankara’dan Dream Unity, Kocaeli’den Fatih’in Yıldızları, İzmir’den Koduzay, Team XX ve The Power of Infinity takımları yarıştı.

Takımlara ödüllerini, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır verdi.

"Kodu Cup Türkiye 2018"de 8-11 yaş kategorisinde Adana Vakıfbank Ortaokulu’ndan Alpha Knights ve 12-14 yaş kategorisinde Kocaeli Fatih Ortaokulu’ndan Fatih’in Yıldızları birinci oldu. Birincilere Kodu Cup kupası ve bin TL’lik hediye çekleri, ikinci ve üçüncü olan takımlara da Kodu Cup kupası ve 500 TL’lik çekler verildi.







- "Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz"





QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, finalde yaptığı konuşmada, Minik Eller Büyük Hayaller Platformu kapsamında 3 yıldır "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Habitat ve Microsoft Türkiye iş birliği ile 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen ve gönüllü finansçılarımızın da katıldığı proje ile 3 yıl içerisinde 20 bin çocuğa ulaştık. Hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak. Bu proje ile çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesini sağlayıp çocukların yaratıcılığını ve bilgisayar becerilerini geliştirerek kod okuryazarlığı bilincini yaymayı hedefledik. Programlama eğitimine erken yaşlarda başlanıldığında algoritmik düşünme becerisinin geliştiğini ve bu beceriden kişinin hayatın her alanında faydalanabileceğini gördük. Bu tam da QNB Finansbank olarak bizim bakış açımız ve hedefimizle örtüşüyordu. Çünkü bir çocuğa katkıda bulunmanın geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz."



Güzeloğlu, Türkiye'ye dijital dünyanın dinamiklerine uyumlu, öz güveni yüksek lider özellikli çocuklar kazandırmanın önemine işaret ederek, "Bu nedenle Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi ile birlikte tüm Türkiye’deki çocukları da bu alana yönlendirmek için Microsoft Türkiye ve Habitat iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kodu Cup’ı da düzenledik. 3 yıldır başvurulardaki artış ve yoğun ilgi bize ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı gösterdi." ifadelerini kullandı.





- "Tüm projelerimizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz"





Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu da Microsoft olarak 25 yıldır, Türkiye'de teknolojileriyle toplumsal yaşamın her alanına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, "Teknoloji eğitimi bu alanların başında geliyor. Kodlama eğitimi ile kazanılan beceriler ve düşünme yeteneği, bu yetkinliklerin sağlanmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle kod yazan çocukların öz güvenli sunumlarını her zaman büyük bir keyifle ve gururla izliyoruz." yorumunu yaptı.

Kansu, şunları kaydetti:



"Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi kapsamında eğitimlerin başladığı Haziran 2015’ten bugüne Siirt’ten İstanbul’a toplam 32 farklı ilde, 8-14 yaş arasındaki çocuklara sınıf ortamında 8 saatlik KODU Programlama Dili eğitimi verildi ve 20 bin çocuğa ulaşıldı. Hedefimiz, bu eğitimlerle 25 bin çocuğumuza ulaşmak. Çocuklarımıza imkân verildiğinde geleceğe ne kadar hazır olduklarını görüyoruz. Zeki ve yaratıcı düşünen bir nesile tanıklık etmek hepimize umut oluyor. Bu umutla Microsoft Türkiye olarak, eğitime dayalı tüm projelerimizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."





- "Kodlama bilmeyen çocuk kalmayana dek eğitimlere devam edeceğiz"





Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise içinde bulundukları dijital dünyanın lisanının kodlama olduğunu belirterek, "Kodlamanın temeli olan algoritma, bir problemin çözümünde önemli olan mantıksal ve sıralı şekilde ifade etme yetisini geliştiriyor. Kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. Hayal dünyalarını genişletiyor ve onlarda 'ben de yapabilirim' duygusunu ön plana çıkarıyor. Dilimizde güzel bir söz var; 'Ne ekersen onu biçersin.' Haziran 2015’ten bu yana Türkiye’nin dört bir yanında 8-12 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerde, Microsoft’un KODU Game Lab programını kullandıklarını bildiren Hazır, "Bu eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyor. Bu eğitimlerimizi gönüllü gençler gerçekleştiriyor. Onlar bizim gönül elçilerimiz... Bu eğitimlerle biz onların ellerine birer ışık veriyoruz ve gittikleri yeri bu ışıkla aydınlatıyorlar. Onlara bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gönüllülerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Hazır, yeni dönemde hedeflerinin, ülkede kodlama bilmeyen çocuk kalmayana dek eğitimlerine ve çalışmalarına devam etmek ve ortaklıklarını güçlendirerek eğitimlerini Türkiye’nin dört bir köşesine yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, "Projemizin eğitim müfredatlarının bir kamu politikası halinde ilgili bakanlıklar ile paylaşarak sürdürülebilir çalışmalara yol gösterici olmasını hedefliyoruz. Geleceğin Türkiye’sini ancak bugünden eğitime, çocuklara, gençlere yatırım yaparak kurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.