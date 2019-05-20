'Minik arkeologlar' kazıda

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Müzesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, ilkokul öğrencileri katıldı.

İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan seramik eserler, müze bahçesindeki kazı alanına gömüldü. Kazı alanına gelen Güneş İlkokulu öğrencileri, kazma, kürek ve fırça yardımıyla toprak altından çıkardıkları eserleri öğretmenlerine teslim etti.

Tarihi eserlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Güneş İlkokulu öğretmeni Esma Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlik sayesinde, öğrencilerin kazı çalışmalarının nasıl yapıldığını yaşayarak öğrendiğini söyledi.

İkinci sınıf öğrencisi Ali Kemal Tekin de arkeolojik kazı yapmanın keyifli olduğunu ifade ederek, "Önce toprağı kazıyoruz. Fosile ulaşınca yavaşça kenarlarını kazarak çıkarıyoruz. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Fuat Şahin ise kazma ve kürek yardımıyla kazı yaptıklarını, bu sayede tarihi eserlerin önemini daha iyi anladıklarını dile getirdi.