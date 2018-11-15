KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ve Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulunun idarecileri, "Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor" projesi kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Karadeniz ve okul idarecileri proje hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

Vali Akın, Ahilerin memleketi Kırşehir'de öğrencilerin küçük yaştan itibaren değerlerini öğrenmesini anlamlı bulduğunu belirtti.

Kırşehir'in tanıtımı ve eğitim kalitesine yaptığı katkılar nedeniyle bu tür projeleri desteklerini aktaran Vali Akın, şöyle devam etti:

"2017 yılı ekim ayında Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu tarafından başlatılan 'Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor' projesi kapsamında öğretmen ve veliler tarafından değerler eğitimi içerikli yazılan on adet hikaye, Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri tarafından 2500 adet bastırılmış olup kitaplar İzmir TRT radyo sanatçısı tarafından 'Dramaturg Metni' haline getirildi ve seslendirildi.

Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor Projesinde hazırlanan kitap ve seslendirmelerin ülkemiz geneline yaygınlaştırılması amacıyla Yenilikçilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne sosyal etkinlik başvurusu yapılmış olup proje takvimine göre aralık ayı itibariyle 81 ile dağıtılacaktır.

Proje kapsamında öğretmen ve veliler tarafından değerler eğitimi içerikli hikayeler yazılması, eğitimdeki kalitemizin yüksek olmasında ve eğitimde marka kent olmamızda öğretmen ve velilerin büyük katkısının olduğunun göstergesidir."



