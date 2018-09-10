Minibüsteki hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı

KONYA (AA) - Konya’nın Ereğli ilçesinde şehir içi minibüsten bozuk para çalan kişi, araç içindeki kamera ile görüntülendi.

Ereğli Otogarında Osman Soylu’ya ait 42 YM 026 plakalı minibüse binen genç, bir süre sonra etrafı kontrol ederek araç içinde bulunan bozuk para kutusuna yöneldi.

Bir kaç kez kutu içinde ki bozuk paraları cebine atan kişi, kameranın kendisini çektiğinden habersiz etrafı gözetledi.

Kısa süre sonra tüm paraları alan genç, daha sonra araçtan inerek uzaklaştı.

Bozuk paraların yerinde olmadığını gören araç sahibi Osman Soylu minibüs içi kameraları incelediğimde paralarının çalındığını fark etti.

Kutuda yaklaşık 100 liranın olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.