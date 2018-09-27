Minibüs kamyona çarptı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya’nın Ilgın ilçesinde minibüsün, park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Altay Mahallesi kaplıca kavşağında Recep İnce (19) idaresindeki 42 TM 135 plakalı minibüs, olimpik yüzme havuzu önünde park halinde bulunan 42 AAF 598 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü İnce ile aynı araçta bulunan Yusuf Talha İnce (16) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.