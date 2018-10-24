Mimarsinan OSB'ye yüksekokul kurma girişimleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) meslek yüksekokulu kurulması için girişimleri başlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB'lerle işbirliği içinde olmaya gayret eden Kayseri Üniversitesi, Kayseri OSB'nin ardından Mimarsinan OSB'ye de meslek yüksekokulu kurulması için çalışmalara başladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Karamustafa, ziyarette yeni kurulan üniversitelerinin gelişimi ve şehre faydalı projeler üretmesi adına çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Meslek yüksekokullarının sanayinin içerisinde öğrenciye daha faydalı olacağını ifade eden Karamustafa, muhtemel okul için arazi baktıklarını kaydetti.

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzbaş ise Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.