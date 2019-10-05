Mimar Sinan'ın eseri yeni yüzüyle ibadete açılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Mimar Sinan'ın Tekirdağ'daki nadide eserlerinden olan Rüstem Paşa Camisi, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ibadete açılacak.

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından Tekirdağ'da denize hakim bir tepede 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camisi, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle dikkati çekiyor.

Restorasyonuna 2017 yılının kasım ayında başlanan camideki çalışmaların, 10 gün içinde tamamlanarak, açılışının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"Enjeksiyon yöntemiyle güçlendirildi"

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel dokusunu daha sağlam hale getirmek için restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Rüstem Paşa Camisi'nin, Tekirdağ'ın simgelerinden olduğunu belirten Sarı, "Restorasyonunun sonuna geldiğimiz cami, Tekirdağ'ın en merkezi, en kapsamlı ve en güzel camilerinden bir tanesi. Burası 5 milyon 400 bin lira tutarında bir harcama ile tamamlanmış olacak." dedi.

Camide ilk önce kubbelerin kurşunlarının değiştirildiğini anlatan Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada çalışmalar tepeden tırnağa kurul kararlarıyla yürütüldü. Öncelikle kubbedeki kurşunlar değiştirildi. Beden üzerinde duvarlara enjeksiyon yöntemiyle güçlendirmeler yapıldı. Daha sonra içeride sıva raspaları yapılarak, altında kalem işleri bulundu. Yine çok orijinal minberin külahında bir kalem işi yapıldı. Pencereler üzerinde raspalar sunucunda kalem işlerine ulaşıldı. Abdülmecit döneminde içeride alçıdan süslemeler var, onlardaki eksikler tamamlandı, temizlikleri yapıldı. Yine son cemaat mahalindeki kısmın ahşap boyası yapıldı ve yüzeyinde taş kayıpları giderildi. Çürümüş olan ahşaplar yenilendi. İçlik ve dışlıklarda da tamir ve tadilatlar yapıldı."

"Ecdadın emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Sarı, Rüstem Paşa Camisi'nin bahçesindeki şadırvanın da restore edildiğini dile getirdi.

Camide önceden abdest alma yeri ve tuvalet olmadığını vurgulayan Sarı, kuruldan alınan karar doğrultusunda bu eksikliklerin de giderildiğini kaydetti.

Sarı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak kentteki Yalı Hamamı ve Mirliva Camisi'nde de restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, "Tarihi yapılara çok büyük önem veriyoruz. Onları korumak için her türlü çalışmayı yapmaktan kaçınmayacağız. Eski eserleri restore ederek ecdadın emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.