'Mimar Sinan, medeniyet anlayışımızı bu topraklara kazımıştır'

ANKARA (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mimar Sinan'ın sanatı, düşünceyi, felsefeyi içeren bir bakış açısı ile zamanı aştığını ve baki eserler bırakmaya adadığı fani ömründe yüzlerce yıl sonra dahi, tüm haşmetiyle dimdik duran eserler inşa ettiğini belirtti.

Mimarlık tarihinde Mimar Sinan'ı özel kılan ve başmimar yapan unsurun, "insan temelli özgün mimari anlayışı" olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "İnsanı mekandan ayrı düşünmeyen medeniyet anlayışımızı eserlerine işleyen Koca Sinan, mimarlığın millet ve medeniyet değerlerinden ayrı düşünülemeyeceğini gösteren öncü bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, camiden medreseye, darüşşifadan suyolu kemerine, köprüden saraya, hamamdan kervansaraya 365 eseri, mühendislik ile estetiği buluşturma hüneriyle inşa eden Mimar Sinan'ın her bir eserinin taş ve toprakla yazılmış adeta bir şiir ve sanat eseri gibi yüzlerce yıldır değişmeyen inceliğiyle gönüllere tesir ettiğini vurguladı.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kadim medeniyetimizin tüm ihtişamını gözler önüne seren, görkemli tarihimizin en somut eserlerini inşa eden Mimar Sinan, devlet ve medeniyet anlayışımızın kudretini bu topraklara kazımıştır. Yüzlerce yıldır bu topraklara kazınan ihtişam, ustalarımızdan aldığımız ilhamla geleceği inşa etmede en önemli örneğimizdir. Tarihi değerlerimizi ve kültürel bağlarımızı mekana işleyerek, yerli ve milli hassasiyetlerle geleceğe yeni ve özgün eserler bırakma iddiasını çalışmalarına yansıtan mimarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Karaaslan, "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" vesilesiyle, mimariyi fiziğin, mühendisliğin ötesinde bir medeniyetin en somut eseri olarak gören, Anadolu coğrafyasını aşan eserleriyle mimarinin abide şahsiyeti usta Mimar Sinan'ı rahmet ve dua ile andığını belirterek, tarihsel birikiminden aldığı feyz ile geleceğe özgün eserler bırakma anlayışıyla değer üreten mimarların Mimarlar Günü'nü kutladı.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu