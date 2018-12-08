Milyonlarca çalışanın sorumluluğu onun omuzlarında

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılan asgari ücretli ilk işçi unvanını alan güvenlik görevlisi Gülden Görmez, milyonlarca çalışanın sesi olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor. İki çocuk annesi Görmez, işverenler başta olmak üzere herkesin asgari ücretli çalışanlarla empati kurmasını istiyor.

Aralık ayı ile asgari ücrette zam pazarlığı başlarken yapılacak artış kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilk kez katılacak asgari ücretli çalışan da ilgili odağı oldu.

Türk-İş, milyonlarca asgari ücretli çalışan adına komisyondaki beş kişilik heyetine Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez'i dahil etti.

Komisyonun önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantısına katılan Görmez, komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçinmek zorunda kaldığını anlattı.



- "Fiyat artışlarıyla ücretlerimiz eridi"



Gülden Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılan asgari ücretli ilk işçi olmanın sorumluluğunun bilincinde olduğunu ifade ederek, kendisini heyete dahil eden Türk-İş yönetimine teşekkür etti.

Yaklaşık 10 yıldır Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Görmez, şöyle konuştu:

"Yıllarca taşeron şirket üzerinden çalıştım. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi sayesinde beklediğim kadroya kavuştum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadro imkanından yararlandık ama ücretlerimiz düzelmedi. Ücretlerimiz hala taşeron şirketteki gibi devam ediyor. Bize verilen yüzde 4+4 zamların iyileştirilmesini ve ücretlerimizdeki vergi yükünün hafifletilmesini istiyoruz."



- "Sorumluluğumun büyük olduğunun farkındayım"



Milyonlarca çalışanın sesi olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Görmez, "Hem gururluyum hem de ağır bir yük omuzlarımda. Ben komisyonda kendi hayatımı anlatıyorum ama aslında anlattıklarım tüm asgari ücretlilerin hayatı ve sorunları. Hiçbir asgari ücretli 'Ben rahat yaşıyorum' diyemez çünkü yaşanmıyor. İnşallah hepsinin sesi olabilirim. Sorumluluğumun büyük olduğunun farkındayım." dedi.

İşverenler başta olmak üzere herkesin asgari ücretli çalışanlarla empati kurmasını isteyen Görmez, şunları söyledi:

"Komisyonun ilk toplantısında asgari ücretli çalışanın bir ayını nasıl tamamladığıyla ilgili bir konuşma yaptım. Komisyon üyelerinden empati kurmalarını rica ettim. Kimsenin hayatı kolay değil, düşük ücretle çalışanlarınki ise hiç kolay değil. Bu ay bu konu çok konuşulacak. Bizleri anlamaya çalışırlarsa ve ona göre bir ücret belirlenirse minnettar kalacağız."

Görmez, özel güvenlik görevlilerinin görmezden gelindiğini savunarak, "Güvenlik, bulunduğu ortamın can ve mal kaybını önlemekle görevlidir. Bu çok büyük bir sorumluluk aslında. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Hem maddi hem de manevi anlamda görülmek hem de çalışma şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.