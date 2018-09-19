Millletvekili Özboyacı'dan ziyaret

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Seçim sonrası ilçe gezilerine devam eden Özboyacı, AK Parti Hadim İlçe Teşkilatını da ziyaret ederek partililerle buluştu.

Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Özboyacı, her zaman sahada olduklarını, yarın seçim varmış gibi çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özboyacı'ya teşekkür etti.