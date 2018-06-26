KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 24 Haziran'da gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi bir başarıya daha imza attığını söyledi.

Tok, parti binasında yaptığı konuşmada, seçimlere katılımın ve aldıkları sonucun kendilerini memnun ettiğini belirtti.

"Milliyetçi Hareket Partisi tarihi bir başarıya daha imza atmıştır." diyen Tok, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın zaferini sizlerle paylaşıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Ayrıca 'Cumhur ittifakı, millet aklı' diyerek çıktığımız bu yolda cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan da ilk turda seçilmiştir. Şahsım ve tüm teşkilatlarım adına Cumhurbaşkanımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, liderimizin de belirttiği gibi devletimizin bekası için yapıcı tutumuna devam ederken, denge ve denetleme vazifesini de yerine getirmeyi ihmal etmeyecektir. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben kararlılığımızdan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Kilit bir görevle, başta milliyetçi-ülkücü hareket olmak üzere tüm Türkiye sevdalılarının Gazi Meclisimizdeki gür sesi olacağız."

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise Türkiye açısından tarihi bir dönem başladığını belirttiği konuşmasında, "Milliyetçi Hareket Partisi seçimlerin tartışmasız en önemli kazananı olmuştur. Türk milleti, Milliyetçi Hareket'e eşsiz bir değer biçtiğini yeniden göstermiş, son derece önemli bir görev vermiştir. Tartışmasız şekilde yeni dönemin kilit partisi artık MHP'dir." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da başarılı bir seçim döneminin hem Kayseri hem Türkiye'de gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kayseri için hayırlı hizmetler yapmak istediklerini vurgulayan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önümüzde yerel seçimler var, il başkanımızın talimatlarıyla hazırlanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları bu seçim döneminde ne yapabileceğini göstermiştir. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğini herkesin görmesi açısından çalışmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerde de söz sahibi olan bir Milliyetçi Hareket Partisi için yarından tezi yok çalışmalarımıza başlayacağız."