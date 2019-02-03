Milli teknolojiler sahne aldı

ANKARA (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen ve T3 Girişim Merkezi’nin yürüttüğü Girişim Hızlandırma Programı’nda finale kalan 44 girişim, jürinin karşısına çıktı.

1001 teknoloji girişimini destekleme hedefiyle yola çıkan Vakıf, yüksek teknolojili milli girişimlere kapılarını açıyor.

1001 Teknoloji Girişimi Projesi kapsamında sunulan destekler için bu yıl 400’ün üzerinde çalışan prototip aşamasındaki girişim başvurusu alındı. Başvurular 8 kişiden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından ele alındı ve finale kalan 44 girişim belirlendi.

Zemin İstanbul'da gerçekleştirilen final etkinliğinde, 44 girişim, T3 Vakfı ustalarına, T3 Vakfı Yönetim Kuruluna ve diğer davetlilere girişimlerini anlattı. Yapılacak değerlendirmenin ardından T3 Vakfı Girişim Merkezi’nin 2019 yılında destekleyeceği girişimler belirlenecek.

- 100 bin liralık yatırım desteği

Hızlandırma Programı kapsamında destek almaya hak kazanan girişimleri büyük fırsatlar bekliyor.

Erken aşama teknoloji girişimlerine yönelik 6 ay süreli hızlandırma programında, girişimlere 100 bin liraya kadar yatırım desteği, ofis alanı, girişim atölyesi, eğitim, uzman ve usta (mentor) desteği veriliyor.

Ayrıca T3 Vakfı’nın yatırımcı ağı ve kurumsal firma kümelenmesi sayesinde girişimler potansiyel yatırımcı ve müşterilerle bir araya getiriliyor. Potansiyel melek yatırımcıların da katılımıyla başarılı girişimler yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalıyor.

- Akıllı tarım makinesinden insansız araçlara

Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak kritik önemdeki alanlarda teknolojiyle katma değer oluşturacak girişimlerin öncelikli olduğu programda, girişimler "otonom teknolojiler", "yapay zeka ve makine öğrenmesi", "nesnelerin interneti", "akıllı ağlar" ve "eğitim teknolojileri" başlıkları altında yarıştı.

Jürinin karşısına çıkan fikirler arasında bitki yetiştiren akıllı tarım makinesi, insansız kara ve deniz araçları, deniz kirliliğinin robotlar ile kontrol altına alınması projeleri yer aldı.

Yüksek kapasiteli cep telefonu bataryası, akıllı şehirler için tanımlanan otopark ve araç takip projesi, zorlu şartlarda ve bozuk altyapıda çalışarak hem kazaları engelleyen hem de yakıt tasarrufu sağlayan kısmi otonom sürüş sistemleri ile inşaat firmalarında işçi sağlığı ve güvenliği için çözümlerin yer aldığı günlük hayatı kolaylaştıracak çözümler de jüri tarafından değerlendirilecek.

- Sağlığa iyi gelen teknolojiler

Terörle mücadele ve sınır güvenliği alanlarına yönelik fikirlerin de bulunduğu girişimler arasında sağlıkla ilgili çözümler de dikkati çekti.

Parkinson hastalarına uygulanan tedaviyi verimli hale getiren giyilebilir cihaz ve mobil aplikasyon, 3 boyutlu akciğer navigasyon sistemi ile radyologlara karar destek sistemi sağlayan yapay zeka yazılımı gibi tıbbi fayda sağlayacak projeler, sağlık ile teknolojiyi birleştiren fikirler arasında yer aldı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" hedefi doğrultusunda yüksek teknolojili ürün ve hizmet geliştiren girişimleri destekleyen T3 Vakfı'nın girişim programına başvurular yıl boyunca devam ediyor. Yılda 2 kez düzenlenen girişim seçme günlerinde ön değerlendirme aşamasında başarılı olan girişimler, jürinin karşısına çıkıyor.