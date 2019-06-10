Milli Savunma Bakanlığından 'yakışıksız sözler'e suç duyurusu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Muhabir: Enes Kaplan
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Muhabir: Enes Kaplan