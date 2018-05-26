Milli Savunma Bakanı Canikli: Saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak

GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valiliğince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen halk iftarı programında yaptığı konuşmada, sınır boylarında vatanı savunan, vatan için nöbet tutan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına, güvenlik güçlerine selam gönderdi.

Sadece sınır boylarında değil, sınırın ötesinde de vatanı savunan kahramanlar olduğunu dile getiren Canikli, "Biz burada huzur içerisinde, barış içerisinde, bu güzel sofrada bir araya gelebiliyorsak, Allah'ın izniyle bu kahramanlarımızın, oradaki vatan savunması, nöbetleri sayesinde oluyor." diye konuştu.

Canikli, bundan sonra siyasi hayatında, eğer seçilirse, İstanbul milletvekili olarak devam edeceğini belirterek, bunun hiçbir zaman Giresun'dan, Giresunlulardan ayrıldığı anlamına gelmeyeceğini anlattı.

Türkiye'nin son 16 yılda istikrarı yakaladığını belirten Canikli, "Hiçbir kesinti olmadı. Ne demokrasimizde kesinti oldu ne de ekonomide geçmiş dönemlerde çok sık karşılaştığımız tablolarla karşılaştık." ifadesini kullandı.

Nurettin Canikli, 16 yıldan beri Türkiye'nin özgürlük ve huzur içinde hedeflerine yürümeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Elbette bu süre içerisinde hem demokrasimizin hukuk sistemini kesintiye uğratmak isteyen birçok teşebbüs oldu hem de ekonomideki dengeleri bozarak bu ülkeyi güçsüzleştirmek için birçok çabalar gerçekleştirildi, adımlar atıldı, hain birtakım teşebbüslerde bulunuldu. Bunların, hamdolsun hiçbiri, başarılı olamadı. Hepsi milletimiz tarafından ve milletimizin emanetini yürüten Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kadro tarafından, milletin emanetine yapılan saldırıların hepsi, Allah'ın izniyle defedildi, hepsi bertaraf edildi."

"Hiçbir zaman hain emellerine ulaşamayacaklar"

Canikli, "Bundan sonra da aynı şekilde, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alan ne kadar teşebbüs olursa olsun, karşısında milleti bulacaktır, bu milletin iradesini temsil yetkisini verdiği Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kadroyu bulacaktır. Hiçbir zaman hain emellerine ulaşamayacaklardır." dedi.

Canikli, bugünlerde yine Türkiye'nin ekonomik dengelerini bozmaya yönelik birtakım adımlar atıldığına, bir yerlerde alınan kararların hayata geçirilmeye çalışıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Boşuna uğraşmayın. Birincisi 2005 yılında olmak üzere bugüne kadar, ekonomimize yönelik sayısız saldırılarla karşı karşıya kaldık ama bundan daha ağır tablolarla, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde, yine ekonomik dengeleri bozmayı hedefleyen, özellikle yine döviz piyasasındaki dengeleri bozmayı hedefleyen birtakım içeriden ve dışarıdan saldırılarla karşı karşıya kaldık. Onların hepsini etkisiz hale getirdik Allah'ın izni, milletimizin duası ve milletimizle birlikte. Bundan sonra da aynısı olacak, başaramayacaklar."

Bakan Canikli, "40 milyon kişinin turist olarak ziyaret ettiği bir ülkenin ekonomisini çökertemezsiniz. Çok güçlü üretimin yapıldığı bir ekonomiyi çökertmek mümkün değil. Her yıl 1 milyon yeni iş imkanı çıkaran bir ekonomiye siz zarar veremezsiniz, kalıcı şekilde zarar veremezsiniz, bunu herkes biliyor. Onun için milletimizin içi rahat olsun, bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerine değinen Nurettin Canikli, şöyle konuştu:

"Biri çıkıyor diyor ki, 'Yerli ve milli otomobil üretimini durduracağım. Bu projeyi, eğer cumhurbaşkanı seçilirsem, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil projesini durduracağım'. Bir başka cumhurbaşkanı adayı çıkıyor, diyor ki, 'Ben eğer seçilirsem tüm yatırımları durduracağım'. Yolları, köprüleri hastaneleri... Açıkça bunu söylüyor. Şu hale bakın. Cumhurbaşkanının görevi bu ülkeyi daha çok ileriye götürmek, daha çok üretim yapmasını sağlamak, daha çok zenginleştirmektir ama bunlar tam tersine."

"Siz kime hizmet etmeye çalışıyorsunuz?" diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milletine hizmet etmedikleri kesin. Bir yerlerden aldıkları talimatın gereğini şu anda söylüyorlar ve bunu gizlemiyorlar. Milletin gözünün içine baka baka 'Bu milletin, Türk milletinin gelişmesini, büyümesini, Türkiye'nin ekonomisinin büyümesini engelleyeceğiz, önünü keseceğiz' diyorlar. Bunu çıkıp meydanlarda vaat olarak bir de söylüyorlar. O kafayla gidilseydi, onların kafasıyla, onların düşünceleriyle hareket edilmiş olsaydı bugüne kadar Türkiye, sayısız kereler ciddi ekonomik krizle karşı karşıya kalmış olurdu. Onların kafasıyla hareket edilmiş olsaydı, biz, yerli ve milli savunma sanayimizi, silah sistemini geliştiremezdik. Çünkü bunlar, yerli ve milli olan her şeye karşılar. Bunu da açık açık söylüyorlar, gizlemiyorlar. Televizyonlarda izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Onların kafasıyla hareket etmiş olsaydık, biz, o yerli ürünleri üretemez, savunma ürünlerini, mühimmatı üretemez, Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı koyamazdık."

Türkiye'nin bugün karadan karaya 280 kilometre menzilli füzeyi yüzde 100 yerli olarak üretebildiğine dikkati çeken Canikli, "Oturduğumuz yerde düğmeye basıyoruz. 280 kilometre mesafedeki hedefi 5 metre hata ile vurabilen füzeyi, ismi de 'Bora', Türkiye geliştirdi. Başkaları da var ama bunlar gizli projeler, söylemeyeceğim." dedi.

Muhabir: Gültekin Yetgin