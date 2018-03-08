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Milli Savunma Bakanı Canikli, Macaristan'da

- Canikli, ülkedeki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

08 Mart 2018 Perşembe 18:57
Milli Savunma Bakanı Canikli, Macaristan'da
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BUDAPEŞTE (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Canikli, Macaristan'daki temasları kapsamında, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığını ziyaret etti.

Bakan Canikli, Szijjarto ile ikili görüşmede bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki bakan heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Canikli, ziyareti öncesinde Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nde incelemelerde bulundu, dua etti. Türbeye gelişinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Budapeşte Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından karşılanan Canikli, türbenin tarihi ve restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

- Gül Baba

Gül Baba'nın, 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtiliyor. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı. Gül Baba Türbesi 1543-1548 yılları arasında 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gül Baba TürbesiMacaristan Dışişleri Ve Dış Ticaret Bakanı Peter SzijjartoMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
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